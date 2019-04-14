Onlarda karanlık bizde altın çağ...Altın Çağ'da Bilim Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

SİVAS - Sivas'ta İslam coğrafyasında yaşamış, bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuş bilim insanlarının icatlarının ve keşiflerinin yer aldığı 'Altın Çağ'da Bilim Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresinin 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Sivas'ta bulunan Etnografya müzesi bahçesinde açılan 'Altın Çağ'da Bilim' sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergide tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni'nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli başyapıtların mimarı Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları sergileniyor. Sergi 5 Mayıs gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergiyi gezen öğrenciler, sergiden etkilediklerini, icat ve keşiflerin dikkatlerini çektiğini belirttiler.

Kaynak: İHA