Onlarca yunus İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
DENİZ trafiğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Boğazı yunuslara kalırken, öğleden sonra Boğaz'da çok sayıda yunus görüntülendi.
25.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:25
DENİZ trafiğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Boğazı yunuslara kalırken, öğleden sonra Boğaz'da çok sayıda yunus görüntülendi.
- İstanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı yunuslara kaldı. Öğleden sonra Emirgan sahilinde, Boğaz'dan geçen yunuslar görüntülendi. Onlarca yunus Boğaz'da yüzerken martılar da yunuslara eşlik etti.
- İstanbul
Kaynak: DHA