ONLARCA YUNUS İSTANBUL BOĞAZI'NDAN BÖYLE GEÇTİ Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Boğazı yunuslara kalırken, öğleden sonra Boğaz'da çok sayıda yunus görüntülendi.

Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Boğazı yunuslara kalırken, öğleden sonra Boğaz'da çok sayıda yunus görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı yunuslara kaldı. Öğleden sonra Emirgan sahilinde, Boğaz'dan geçen yunuslar görüntülendi. Onlarca yunus Boğaz'da yüzerken martılar da yunuslara eşlik etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA