Onlarca Villayı Su Bastı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, villalar su altında kaldı. Serik ilçesi Belek ve Kadriye mahallesindeki Acısu Deresi'nin yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu 85'e yakın villayı su bastı. Evlerde oturanlar, su giderlerinin yağmuru tahliye etmemesi neticesinde evlerin su içinde kaldığını söyledi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat ekipleri ve itfaiye birimlerinin su tahliye çalışmalarını başlattı.

(Murat Tümer/İHA)

Kaynak: İHA