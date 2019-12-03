Onlarca minik öğrenci ve eğitimci, engellilerin yaşadığı zorluklara böyle dikkat çekti

03.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:20

Engellilerin toplumda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek isteyen onlarca ilkokul öğrencisi ve eğitimci bir günlüğüne engellerin yerine geçti. Bütün işlerini tekerlekli sandalye ile yapmaya çalışan minikler ve eğitimciler, engellilerin yaşadığı zorluklara yakından tanıklık etti. Etkinlikte gözyaşlarını tutamayan öğretmen Handan Ergin, "24 yıllık öğretmenim, günde kaç kez bu sınıfa girip çıkıyorum ama hayatımın en zor girişini yaptım" dedi.



Ankara Keçiören Tevfik Ünsal İlkokulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Okul yönetimi ve öğrenciler engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, onları daha iyi anlayabilmek için engellilerin yerine geçti. Tekerlekli sandalye ve beyaz baston gibi farklı engel gruplarına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte engelli bireylerin yaşadığı zorluklar deneyimlendi.



Projeye bin 68 öğrenci 46 öğretmen 5 yardımcı personel ve veliler katıldı. İlk kez tekerlekli sandalye ile okul içinde derslere giren öğretmenler ve öğrenciler, büyük zorluk yaşadı. Etkinlikte duygu dolu anlarda yaşandı.



"2 ay boyunca yüzlerce öğrenci bilgilendirildi"



Projeyle öğrenciler ve öğretmenlere yönelik önemli bir farkındalık oluşturduklarını belirten okul müdürü Gökhan Bahadır, "2 ay öncesinden bir proje başlattık. Aranızdayım fark ettiniz mi isimli özel bir proje. Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden destek alarak bu projeyi yürüttük. Görüş alışverişinde bulunduk. Sonuçları çok muazzam dönüşler oldu. Çocuklarımız bu proje sonrası engelli olan arkadaşlarına daha hassas davranmaya, daha duyarlı davranmaya başladılar. Bu tarz projelerin yaygınlaşması ülkemiz için önemli olacaktır. Okulumuzda özel eğitim sınıfları var. Tüm öğrencilerimizin engelli bireylere farkındalık kazanıp, toplumun birer parçası olduğunu farkına varmalarını, kendilerinden farkı olmadığını görüp, toplumda yaşama haklarının olduğunu görmelerini istedi. Çocuklarımızı bilgilendirmek istedik başarılı olduk" dedi.



"24 yıllık öğretmenim günde kaç kez bu sınıfa girip çıkıyorum ama hayatımın en zor girişini yaptım sınıfa"



Etkinliğin çocuklarda oluşturduğu farkındalığın çok önemli olduğunu belirten öğretmen Handan Ergin, gözyaşlarına hakim olamadı. Ergin, "24 yıllık öğretmenim günde kaç kez bu sınıfa girip çıkıyorum ama hayatımın en zor girişini yaptım. Allah kolaylık versin. Benim sınıfımda yok ama engelli bir öğrencim var. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi adıma çok daha fazla yardımcı olmama gerektiğini farkına vardım bugün. Çok zor. Ben düz bir zeminde öğretmenler odasından buraya gelirken zorlandım. Kaldırımları, binaları hayal bile edemiyorum. Bizim de yapacak çok şeyimiz var. Engellilerin hayatını kolaylaştıracak şeyler muhakkak var. Herkes üzerine düşeni yaparsa onların yaşamı çok daha kolay olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Etkinlik kapsamında işitme engelli bir bireyin yaşadığı zorlukları deneyimleyen Elifnaz Karakoç isimli öğrenci, "Okulda özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Ben kulaklık taktım. Kulağımda yüksek bir ses vardı. Arkadaşım bana soru sordu onu cevapladım. Kendimde duymuyorum ve engelliyim gibi hissettim. Okulumuzdaki engelli arkadaşlarıma yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.



Eymen Berk isimli öğrenci ise "Bugün çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Ben bu projeyi çok sevdim. Tekerlekli sandalyeye bindim. Bu projenin daha ilerlemesini sağlamak için her şeyi yapabilirim. Engelli kişilere onların istediklerini gerçekleştirerek yardımcı olabiliriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA