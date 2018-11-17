Onlarca Metre Yükseklikte Yürüyen İp Üstünde Yürüdü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 27 kat yüksekliğindeki iki bina arasına gerilen ipte yürüyen cambaz yürekleri ağza getirdi. Rusya'nın St. Petersburg kentinde Aleksander Gribanov isimli bir cambaz tehlikeli bir denemeye imza attı. Engels Caddesi'nde 27 kat yüksekliğindeki iki bina arasına gerilen ipte yürüyen cambazın denemesi yoldan geçen vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Vatandaşların cambazın tehlikeli deneyini çektiği anlar ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)