Onlarca Kuş Uçarken Aniden Öldü

Görüntüler Meksika'nın Chihuahua kentinden. Göçmen karatavuk türünden yüzlerce kuş, sürü halinde uçarken aniden havada ölerek yere düştü. Veterinerler, kuşların çevredeki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gaz nedeniyle ölmüş olabileceğini söylüyor. Kuşların elektrik kablolarının akımına da kapılmış olabilecekleri belirtiliyor. Ancak onlarca kuşun ani ölümüyle ilgili henüz net bir bulguya ulaşılamadı

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