Onlarca kişinin yaralandığı düğün için polis, kavga önlemi almış

SAKARYA'da, düğün salonunda iki grup arasında çıkan ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı kavga öncesi gerginliğin, polise bildirildiği ve ekiplerin de salon ile çevresinde güvenlik önlemi aldığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, Erenler ilçesinin Tabakhane Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda bulunan düğün salonunda meydana geldi. Adapazarı ilçesinde 2 ay önceki nişanda kavga eden taraflar, bu kez düğünde birbirine girdi. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, 30'dan fazla kişi yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıların bir kısmına ambulansta müdahale ederken, bazı kişiler de hastanelere kaldırıldı. Kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde; savaş alanına dönen düğün salonunda onlarca kişinin kavga ettiği, birbirlerine sandalye ve masa fırlattığı anlar yer aldı. Kavga sırasında gelin ile damadın, yakınları tarafından güvenliği alana alındığı, daha sonra polis eşliğinde düğün salonunda çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan nişanda kavga eden tarafların düğüne de katıldığının görülmesiyle aile büyüklerinin, gerginliği polise bildirdiği, ekiplerin ise hem salonda hem çevresinde olası kavgaya karşı önlem alıp, beklediği ortaya çıktı.