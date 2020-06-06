Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptığı anlar kamerada
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Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptığı anlar kamerada

Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptığı anlar kamerada Ataşehir'de asker eğlencesi yapan onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yol ortasında hep birlikte halay çekti.

06.06.2020 00:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:52

Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de asker eğlencesi yapan onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yol ortasında hep birlikte halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesinde asker eğlencesi düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanlar, araçlarını yol ortasında park edip hep birlikte halaylar çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular.

Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak hep birlikte halay çektiği asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde onlarca kişi hep birlikte halay çekiyor.

Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

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