Onlarca Kişi Zübeyde Hanım'ı Anmak İçin Mezarı Başındaydı

Onlarca kişi Zübeyde Hanım'ı anmak için mezarı başındaydı

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ölümünün 96'ncı yılında anma töreni

İZMİR - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 96. yılında, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende, İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar, onlarca sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Karşıyaka Kaymakamlığı, Karşıyaka Belediyesi ve onlarca sivil toplum örgütünün iş birliğiyle gerçekleştirilen törene onlarca kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şiirler okundu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakamızın pek çok özelliği var ve hepsiyle gurur duyarız; ancak biz en çok Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyakası olmakla gurur ve onur duyarız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da "Aziz Zübeyde Ana yattığı yerden bize şöyle sesleniyor; 'Oğlum size ne önerdi; 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, bu kafidir.' 'O halde oğlumun yaptıklarını değil, ne yapacaksınız onu konuşun. Çalışın, çok çalışın. İşte o zaman benim çocuklarım olursunuz.' Aziz Zübeyde Ana, emrin başımız üstüne. Saygıyla önünde eğiliyorum" diye konuştu.

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı, "Bize böyle büyük bir lider armağan etmiş olan Zübeyde Hanım'ı saygı ve hasretle anıyorum" derken, Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaba da "Yattığın yerde rahat uyu Zübeyde Ana. Sevgili oğlun, ulusa verdiği tüm sözleri tuttu ve sana layık bir evlat oldu. Sizi, Karşıyaka'da bağrımıza basmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Törene ayrıca Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, eşi Güler Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın eşi Zehra Akpınar, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: İHA