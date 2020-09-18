Onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı
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Onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı

Silivri plaj yolunda alkollü içecek dağıtımı yapan kamyonetin bir anda kapağının açılması sonucu onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı.

18.09.2020 22:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:01

Silivri plaj yolunda alkollü içecek dağıtımı yapan kamyonetin bir anda kapağının açılması sonucu onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı.

Olay, Silivri Selimpaşa plaj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü içecek dağıtımı yapan bir kamyonet seyir halindeyken arka kapağı bir anda açıldı. Kapağın açıldığını fark eden sürücü hemen aracı durdurdu. Bu sırada onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı.

(İHA)

Onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı

Kaynak: İHA

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