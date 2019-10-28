28.10.2019 19:01

- Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı

Bartın'da yine aynı manzara

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanına teknelerden balık yüklemek için gelen kamyonlar atıklarını denize bırakarak çevre kirliliğine neden oldu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerini Tarlaağzı Limanında bekleyen kamyonlar atıklarını limanda denize boşalttı. Kısa süre içerisinde birçok kamyonun yaptığı atık boşaltma işleminin ardından Tarlaağzı Limanında deniz suyunun rengi değişti.

Vatandaşlar oluşan manzaraya tepki gösterirken, kamyonların boşaltma yaptığı anı cep telefonlarına kaydetti. Olayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılırken, müdürlük teknik personeli tarafından deniz suyundan numune alındı.

Bartın'da geçtiğimiz aylarda da Kurucaşile ilçesinde limana yanaşan kamyon atığını denize boşaltmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kamyonun bağlı olduğu firmaya, denize atık su bırakıldığı gerekçesiyle 18 bin 37 liralık idari para cezası kesilmişti.

Kaynak: İHA