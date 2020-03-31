Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler - Haber
İstanbul, 3. Sayfa

Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler

Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler İstanbul'da otomobillerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2'si kadın toplam 4 kişi yakalanmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:52
Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler

Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler

İstanbul'da otomobillerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2'si kadın toplam 4 kişi yakalanmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adliye yolunda söylediği sözler ise hayrete düşürdü. Kadın şüphelilerden biri "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" derken, bir diğer kadın şüpheli de "Bizim hayallerimiz çocuklarımız" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Küçükçekmece'de meydana gelen ve vatandaşları 10 binlerce TL zarara uğratan 17 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Aralarında kadınlar da var

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 2'si kadın toplam 4 kişi, hırsızlık yaparken kullandıkları araçla birlikte 27 Ocak günü saat 15.00'da Sultangazi'de kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler Kiraz Ş.(23)'ün 17, Ülkü E.(29)'nin 12, Turgay E.(29)'nin 15, Şafak E.(24)'nin ise 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlık yaptılar, çocuklarını bahane ettiler

Öte yandan, şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildikleri esnada hayrete düşüren sözler söyledi. Kadın şüphelilerden biri "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" derken, bir diğer kadın şüpheli de "Bizim hayallerimiz çocuklarımız" diyerek işledikleri onlarca suçu masum göstermeye çalıştı.

Camı kırıp içerideki eşyaları aldılar

Meydana gelen hırsızlık olaylarının birine ait güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelilerin bir otomobille olay yerine geldiği, gözlerine kestirdikleri bir aracın yanına gittikleri, aracın arka camını kırdıktan sonra içindeki değerli eşyaları alarak kendilerini bekleyen otomobille oradan ayrıldıkları görüldü.

Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haber
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Haber
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haber
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Seren Serengil Nurgül Yeşilçay
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Bülent Uygun Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:59:22. #1.15#
title