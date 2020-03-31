Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2'si kadın toplam 4 kişi yakalanmalarının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2'si kadın toplam 4 kişi yakalanmalarının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin adliye yolunda söylediği sözler ise hayrete düşürdü. Kadın şüphelilerden biri "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" derken, bir diğer kadın şüpheli de "Bizim hayallerimiz çocuklarımız" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Küçükçekmece'de meydana gelen ve vatandaşları 10 binlerce TL zarara uğratan 17 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ARALARINDA KADINLAR DA VAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 2'si kadın toplam 4 kişi, hırsızlık yaparken kullandıkları araçla birlikte 27 Ocak günü saat 15.00'da Sultangazi'de kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler Kiraz Ş. (23)'ün 17, Ülkü E. (29)'nin 12, Turgay E. (29)'nin 15, Şafak E. (24)'nin ise 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK YAPTILAR, ÇOCUKLARINI BAHANE ETTİLER

Öte yandan, şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildikleri esnada hayrete düşüren sözler söyledi. Kadın şüphelilerden biri "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" derken, bir diğer kadın şüpheli de "Bizim hayallerimiz çocuklarımız" diyerek işledikleri onlarca suçu masum göstermeye çalıştı.

CAMI KIRIP İÇERİDEKİ EŞYALARI ALDILAR

Meydana gelen hırsızlık olaylarının birine ait güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelilerin bir otomobille olay yerine geldiği, gözlerine kestirdikleri bir aracın yanına gittikleri, aracın arka camını kırdıktan sonra içindeki değerli eşyaları alarak kendilerini bekleyen otomobille oradan ayrıldıkları görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA