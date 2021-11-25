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Onlarca dükkanın bulunduğu çarşıda ateş yaktılar, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Onlarca dükkanın bulunduğu çarşıda ateş yaktılar, faciadan dönüldü Madde bağımlıları şehrin merkezindeki çarşıda ateş yaktı, esnaf tepki gösterdi Bursa'da onlarca dükkanın bulunduğu çarşıda madde bağımlıları ateş yaktı.

BURSA (İHA) - Onlarca dükkanın bulunduğu çarşıda ateş yaktılar, faciadan dönüldü

Madde bağımlıları şehrin merkezindeki çarşıda ateş yaktı, esnaf tepki gösterdi

BURSA - Bursa'da onlarca dükkanın bulunduğu çarşıda madde bağımlıları ateş yaktı. Dükkanları yanmaktan kıl payı kurtulan esnaf duruma tepki gösterdi.

Heykel meydanında bulunan Atatürk alt geçidinde onlarca dükkan bulunuyor. Her gün binlerce insanın kullandığı alt geçitte onlarca dükkan bulunuyor. Dükkanların bulunduğu alt geçide son zamanlarda madde bağımlıları dadandı. Dükkanların kapanmasıyla birlikte alt geçide gelen madde bağımlıları, burada ateş yakarak ısınıyor. Dükkanların önünde yakılan ateşler ise faciaya davetiye çıkarıyor. En son ateş dükkanların önünde yakılınca, iş yerleri yanma tehlikesi atlatan esnaf duruma tepki gösterip, alt geçidin denetlenmesini istedi.

Alt geçidin madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldiğini ifade eden esnaf Mehmet Kasaman, "Şehrin merkezindeki bir alt geçitte onlarca dükkan var. Son zamanlarda burada acayip şeyler olmaya başladı. Geceleri buralarda madde bağımlısı veya alkol alan kişiler zarar vermeye başladı. Dükkanlar kapandıktan sonra gelip burada ateş yakmışlar. Burası kapalı bir çarşı. Burada yanan ateş dükkanlara sıçrayabilir. Biz burasının denetlenmesini istiyoruz. 35 tane dükkan var. Şehrin merkezindeki dükkanlarda yanıcı ürünler mevcut" dedi.

Onlarca dükkanın bulunduğu çarşıda ateş yaktılar, faciadan dönüldü

Onlarca dükkanın bulunduğu çarşıda ateş yaktılar, faciadan dönüldü

Onlarca dükkanın bulunduğu çarşıda ateş yaktılar, faciadan dönüldü

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İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri

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