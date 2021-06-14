Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar

Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar Iğdırlı besiciler, günler süren zorlu yolculuk sonrası küçükbaş hayvanlarını ulaştırdıkları yaylalara şimdi ise kamyonlar yardımıyla büyükbaş hayvanlarını götürüyor.

Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar

IĞDIR - Iğdırlı besiciler, günler süren zorlu yolculuk sonrası küçükbaş hayvanlarını ulaştırdıkları yaylalara şimdi ise kamyonlar yardımıyla büyükbaş hayvanlarını götürüyor.

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte çevre illerde bulunan yaylalara akın eden Iğdırlı besicilerin yayla mesaisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvanlarını gece gündüz otlatarak yaylalara ulaştıran besiciler, şimdi ise kamyonlar yardımıyla onlarca büyükbaş hayvanını gidecekleri yaylalara ulaştırmaya çalışıyor. Saatler süren kamyon yolculuğu sonrası gidecekleri yaylalara yakın bir konumda hayvanlarını indiren besiciler, burada kısa süre dinlendirdikleri hayvanlarını 3-4 saatin sonunda yaylaya ulaştırmayı planlıyor.

'Büyükbaş hayvanlarımızı kamyonlara yükleyerek yaylaya getirdik'

Hayvanlarından daha iyi verim elde edebilmek için Ağrı'da bulunan yaylalara geldiklerini belirten Iğdırlı besici Sercan Malkat, bu yaylalarda yaklaşık 3-4 ay kadar kalacaklarını söyledi. Daha önce küçükbaş hayvanlarını getirdikleri yaylalara şimdi de büyükbaş hayvanlarını getirdiklerini ifade eden Malkat konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği Köyü'nden Ağrı'da bulunan yaylalara geldik. Hayvanlarımızdan daha fazla randıman alabilmek için her sene buralarda bulunan yaylalara geliyoruz. Yaylalarda yaklaşık olarak 3-4 ay kalacağız. Geçen hafta küçükbaş hayvanlarımızı yaylalara getirmiştik. Bugün de büyükbaş hayvanlarımızı kamyonlara yükleyerek yaylaya getirdik. Şu anda yaylaya doğru gidiyoruz. 3-4 saatlik bir yolumuz kaldı. Bundan sonraki yolu hayvanlarımızı otlatarak götüreceğiz. Hayvanlarımız kamyonlarda çok fazla yoruldu. Biz de hayvanları dinlendirmek için otlatarak götüreceğiz. Buralarda biraz dinlendireceğiz hayvanları. Daha sonra yolculuğumuza devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün