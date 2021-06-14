Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar Iğdırlı besiciler, günler süren zorlu yolculuk sonrası küçükbaş hayvanlarını ulaştırdıkları yaylalara şimdi ise kamyonlar yardımıyla büyükbaş hayvanlarını götürüyor.

Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar

IĞDIR - Iğdırlı besiciler, günler süren zorlu yolculuk sonrası küçükbaş hayvanlarını ulaştırdıkları yaylalara şimdi ise kamyonlar yardımıyla büyükbaş hayvanlarını götürüyor.

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte çevre illerde bulunan yaylalara akın eden Iğdırlı besicilerin yayla mesaisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvanlarını gece gündüz otlatarak yaylalara ulaştıran besiciler, şimdi ise kamyonlar yardımıyla onlarca büyükbaş hayvanını gidecekleri yaylalara ulaştırmaya çalışıyor. Saatler süren kamyon yolculuğu sonrası gidecekleri yaylalara yakın bir konumda hayvanlarını indiren besiciler, burada kısa süre dinlendirdikleri hayvanlarını 3-4 saatin sonunda yaylaya ulaştırmayı planlıyor.

'Büyükbaş hayvanlarımızı kamyonlara yükleyerek yaylaya getirdik'

Hayvanlarından daha iyi verim elde edebilmek için Ağrı'da bulunan yaylalara geldiklerini belirten Iğdırlı besici Sercan Malkat, bu yaylalarda yaklaşık 3-4 ay kadar kalacaklarını söyledi. Daha önce küçükbaş hayvanlarını getirdikleri yaylalara şimdi de büyükbaş hayvanlarını getirdiklerini ifade eden Malkat konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği Köyü'nden Ağrı'da bulunan yaylalara geldik. Hayvanlarımızdan daha fazla randıman alabilmek için her sene buralarda bulunan yaylalara geliyoruz. Yaylalarda yaklaşık olarak 3-4 ay kalacağız. Geçen hafta küçükbaş hayvanlarımızı yaylalara getirmiştik. Bugün de büyükbaş hayvanlarımızı kamyonlara yükleyerek yaylaya getirdik. Şu anda yaylaya doğru gidiyoruz. 3-4 saatlik bir yolumuz kaldı. Bundan sonraki yolu hayvanlarımızı otlatarak götüreceğiz. Hayvanlarımız kamyonlarda çok fazla yoruldu. Biz de hayvanları dinlendirmek için otlatarak götüreceğiz. Buralarda biraz dinlendireceğiz hayvanları. Daha sonra yolculuğumuza devam edeceğiz."

Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar
Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar
Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar
Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Diego Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 09:54:20. #1.13#

title