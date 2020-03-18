Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, Yüksekova-Van karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA