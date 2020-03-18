Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı
Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
18.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:28
Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, Yüksekova-Van karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA