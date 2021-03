Onlar, suça geçit vermeyen kahraman kadınlar

MERSİN (İHA) – Kadınlar artık çalışma yaşamının her alanında var olabileceklerini tercihleri ve yaptıklarıyla ortaya koyuyor. Ne zorluklar ne de 'elinin hamuruyla erkek işine karışma' algısı onları durdurabiliyor. Suça geçit vermeyen Mersin'in kadın polisleri de başarılarıyla kadınların gururu oluyor. Yıllarını bu mesleğe adayan kadın polislerin hemcinslerinden tek istekleri ise "Kadın her alanda her şeyi yapabilir. Siz isteyin olur. Yeter ki, buna inanın."

Yaşamın her alanında var olma savaşı veren kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir kez daha 'Biz varız' diye haykırıyor. Tüm dünyada özellikle çalışma alanında hala kadın-erkek arasındaki eşitsizlik devam etse de kadınlar artık her alanda sergiledikleri performans ve başarılarıyla her işi yapabildiklerini ortaya koyuyor. 'Erkek işi' olarak bilinen polislik mesleği de bugün artık kadınların gerek sahada gerek masa başında erkek meslektaşlarıyla birlikte yürüttükleri bir iş haline geldi. Kimi müdür, kimi motosikletli yunus, kimi narkotikte, kimi trafikte, kimi asayişte sahada huzuru ve güveni sağlamak için mücadele veren Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün kadın polisleri de kadınların her alanda var olduklarını ve her işi yapabileceklerini gözler önüne seriyorlar. Zor koşullar altında işlerini severek yapan ve aynı zamanda bir anne ve eş olan bu kadın polisler, kadınlara hiçbir şeyin engel olamayacağının en güzel örneğini sergiliyorlar.

Her biri kendi alanında başarılara imza atan Mersin'in kadın polisleri, öykülerini ve kadınlara mesajlarını İHA muhabirine anlattılar.

"Çocukluk hayalimin mesleğini yapıyorum"

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün kadın müdürlerinden biri olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek, 21 yıldır bu mesleğin içinde. Baba mesleğini seçen, meslektaşıyla evlenen 3. sınıf emniyet müdürü Petek, "Ben şanslı gruptayım, çocukluk hayalimin mesleğini yapıyorum. Çocukken çok istiyordum. Çok severek de yapıyorum. Başka meslek de düşünemem" dedi.

Mesleğin kendilerine sağladığı birçok avantaj olduğunu belirten Petek, "Kadınlarımızı ve sokaktaki çocuklarımızı daha iyi anlayabiliyoruz. Dezavantajlarımız da oluyor tabi; mesai saatlerimiz, evde de bir anneyiz, eşiz, yorucu bir meslek. Sevmeden yapılmaz. Kadın-erkek ayrımı yok bizim mesleğimizde. Gitgide zaten rütbeli kadın personel sayımız da çoğalmaya başladı. Bu meslekte kadın olarak çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Siz isterseniz olur"

Kadının bugünkü konumunun ve kadına şiddetin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğuna işaret eden Petek, "Kadın daha iyi konumda olacak. Ben umutsuz değilim. Bu, biraz da kadınlarımızın elinde; haklarını bilmeleri, kendilerini savunmaları gerekiyor. Haklarını savunsunlar. Erkekler istediği için bir yerlerde olmayalım. Siz istediğiniz için bir yerlerde olun. Siz isterseniz olur. İnanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir kadına özgüvenini veren bir meslek"

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünde çalışan 44 yaşındaki polis memuru Gülhan Doğan da bir kadın için çok zorlayıcı bir meslek olmasına karşın severek yaptığını söyledi. 25 yıllık polis olan Doğan, "Gittikçe de daha çok sevdiğin, heyecan katan bir meslek. Her gün tecrübenizi artıyorsunuz. Bir kadına özgüvenini veren bir meslek. Sizi yukarıya doğru taşıyor, daha çok güçlendiğinizi hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.

"İş alanında daha çok kadın gördükçe seviniyorum"

"İş alanında daha çok kadın gördükçe seviniyorum" diyen Doğan, Kurtuluş Savaşında Halime Çavuş'tan bugün otobüslerdeki kadın şoförleri gördükçe gurur duyduğunu vurguladı. Doğan, "Bizim polisliğimiz de erkek mesleği olarak görülüyor ama yapabiliriz. Biz kadınlar yeter ki isteyelim, içimizde o potansiyel, o güç var. Kendimize güvenelim. Özellikle kız çocuklarımızı çalışmaya davet ediyorum. Hangi iş alanı olursa olsun her dalda kadınlarımızı görmeyi istiyoruz" dedi.

"Yunus olmak tam bir hayaldi, gerçekleştiği için çok mutluyum"

Mersin'in Yunus Timinde iki kadın yunus polisinden biri olan 29 yaşındaki Nuray Topçu ise motosikletiyle sokakta suçlulara göz açtırmıyor. 1,5 yıldır polis olan ve layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını belirten Topçu, "Yunus olmak ise tam bir hayaldi, gerçekleştiği için çok mutluyum. Severek ve her gün şükrederek geliyorum işe. Kadın polis olmanın dezavantajını yaşamıyorum. Ben sokak polisiyim, polislik çok güzel bir meslek ama sokak polisi olmak daha ayrı" dedi.

"Kadınların her alanda çok güçlü olduklarını savunuyorum ve yaşıyorum"

Kadın olarak her yerde bir savaş verdiklerini dile getiren Topçu, "Çok özgüven veren, çok gururlandığım bir durum. Kadınların her alanda her yerde çok güçlü olduklarını savunuyorum ve yaşıyorum. Bir kadın olarak polis olmaktan da çok memnunum ve kadınlara isterlerse her şeyi yapabileceklerini söylüyorum. Ben çok komplike görünen bir birimde çalışıyorum. Bir sürü erkeğin arasında tek başınayım şu anda ve Türkiye'de in iyi motosikletlerden bir tanesini kullanıyorum. Başarabileceğimi göstermek benim için çok gurur verici. Hemcinslerime de bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Trafikte ya da başka yerde kadın olduğumu fark ettikleri zaman insanlardan 'Allah'ına kurban' diyenlerden ayağa kalkıp alkışlayanlara kadar çok güzel tepkiler alıyorum. Kadınlardan da bunu başarabileceklerine, daha fazlasını da yapabileceklerine inanmalarını ve çalışmalarını istiyorum" diye konuştu.

"Bizler, güçlü Türk kadının mirasını taşıyan güçlü Türk kadın polisleriz"

16 yıldır Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde çalışan 18 yıllık polis 42 yaşındaki Çiğdem Gündoğan da çocukluğundan bu yana vatan ve bayrak sevgisiyle büyüdüğünü ve polis olduğunu vurguladı. Polis olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini vurgulayan Gündoğan, vatan sevgisinin, mesleğinde karşılaştığı zorluklarda kendisine güç verdiğini kaydetti. Gündoğan, "Böyle bir kutsal mesleği yapmak beni gururlandırıyor ve 'iyi ki polis oldum' diyorum. Bizler tüm dünyaya nam salmış Zübeyde Hanım, Sabiha Gökçen, Halide Edip ve Nene Hatunların torunları olarak güçlü Türk kadınının mirasını taşıyan güçlü Türk kadın polisleriz. Bundan dolayı da gurur duyuyorum. Kadın isterse her şeyi yapabilir. O güce sahiptir, yeter ki istesinler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' dediği gibi bizler ne kadar kıymetli olduğumuzun farkında olmamız gerektiğini, bunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok başarılı olduklarını, çalıştıkları yere anlam kattıklarını düşünüyorum"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 42 yaşındaki Nurhan Çetinalp de mesleğini çok severek yapan bir polis memuru. 23 yıllık polis Çetinalp, "Kendimi bildiğim günden itibaren benim için en kutsal, en sevgili meslek polislikti. Zorlukları tabi ki var. Bir kadın olarak benim açımdan duygusal anlamda bazı sıkıntıları oldu. Biraz daha korumacı bir anne, biraz daha evhamlı bir birey haline geliyoruz zaman içerisinde. Bunun dışında gerçekten hiç pişman olmadım, severek yaptım yıllardır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de de artık kadınları çok girişimci, katılımcı, çalıştıkları her alanda çok başarılı gördüğünü belirten Çetinalp, "Ülkemizde hem aileler hem eğitim sistemi, kadınları ve kız çocukları zaten çalışmaya teşvik ediyor. Çok başarılı olduklarını, çalıştıkları yere anlam kattıklarını düşünüyorum. Ama bir kadın olarak Türkiye'de en büyük üzüntüm kadına karşı şiddet. Bir birey olarak gerçekten çok büyük üzüntü duyuyorum. Türkiye'de bu güzel günde en büyük dileğim herkesten kadına karşı şiddetle ciddi mücadele edilmesi, şiddete maruz kalan kadına yardımcı olmak adına bizimle irtibata geçmeleri, bizden de yardım istemeleri" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı