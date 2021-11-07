Onlar, Mersin İtfaiyesi'nin Sertifikalı Can Dostları

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bünyesinde yer alan can dostlar Ares, Maki ve Melo, sertifikalı arama-kurtarma köpekleri olarak görev yapıyor. İz sürme becerisi ile Ares, kayıp şahısları bulma çalışmalarında yer alıyor. Maki ve Melo ise arama-kurtarma çalışmalarında diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte hayat kurtarmak için iz sürüyor. Sertifikalı can dostlar bu özellikleri ile Büyükşehir Belediyeleri arasında ilk olma özelliği taşıyor.

İdarecileri ile birlikte eğitimden geçirildiler

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan görüşmeler sonucunda Ares, Maki ve Melo, idarecileri ile birlikte çeşitli eğitimlerden geçirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan can dostlar, aldıkları sertifikalar sayesinde idarecileri eşliğinde tüm çalışmalarda görev alma iznine sahip olmuş oldu. Ares, Melo ve Maki, İtfaiye Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yöneticileri ve personelinin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaretinde de yer almıştı.

"Biz bir bütünüz"

Belçika Kurdu adıyla bilinen Belçika Malinois cinsi iz takip köpeği Ares'in idareciliğini Murat Kurtalan, arama-kurtarma köpeklerinden Pointer cinsi Maki'nin idareciliğini Ali Aydilek ve Labrador cinsi Melo'nun idareciliğini ise Mustafa Kemal Büyükoğlu yürütüyor. Ares, Maki ve Melo'nun itfaiye ekibiyle aralarının çok iyi olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü K-9 Birim Amiri Ali Aydilek, "Zaten biz bir bütünüz. İdareci ve personel bir bütün olduğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor" dedi.

"Can dostlarımız bizim başımızın tacı, olmazsa olmazımız"

İz takip köpeği Ares ve arama-kurtarma köpekleri Maki ve Melo ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Aydilek, "Sorumluluk alanlarımızda sürekli kayıp şahıs olayları meydana geliyor. İz takip köpeğimiz Ares'le birçok kayıp şahıs olayına müdahale ettik. Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem felaketinde de arama-kurtarma köpeklerimizi iyi bir şekilde kullandık. Bu can dostlarımız bizim başımızın tacı, olmazsa olmazımız. Zaten biz bir bütünüz. Köpeklerimiz ve idareci olarak bizler, birlikte iyi şeyler başaracağız" diye konuştu.

"Büyükşehirler arasında bir ilki başardık"

Aydilek, bünyelerinde bulunan iz takip ve arama-kurtarma köpeklerinin sertifikalı olmasının Büyükşehir Belediyeleri arasında bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Köpeklerimize ve idarecilerimize eğitim aldırdık. Bu kursu tamamlamamış olsalardı şu anda burada görev yapıyor olmazlardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de Büyükşehirler arasında bir ilki başardık" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 7. 11. 2021 09: 36: 10

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