Onlar Manisalılar için görev başında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Sağlık İşleri, Mezarlık, Çevre Koruma ve Kontrol ile Zabıta Dairesi Başkanlığında sahada çalışan personelleri ziyaret etti.

Zor günler yaşadığımız bu süreçte özveriyle çalışan personellere teşekkür eden Yıldırım, hem kendilerinin, hem de diğer insanların sağlığı için maskesiz ve eldivensiz çalışmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadeleye ilk günden beri etkin bir şekilde sürdürürken bu süreçte sahada görev yapan personeller de büyük özveri gösteriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, Sağlık İşleri, Mezarlık, Çevre Koruma ve Kontrol, ve Zabıta Daire Başkanlığında sahada çalışan personelleri ziyaret etti. İlk olarak Sağlık İşleri ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım'a, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş eşlik etti.

İlk Günden Beri Etkin Mücadele

Sahada çalışan personele kolaylıklar dileyen Yıldırım, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı etkin mücadele gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte sizler de sahada etkin bir şekilde Manisalı vatandaşlarımıza hizmet ediyorsunuz. İl genelinde vatandaşlarımızın sağlığı için 51 ekiple dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Hepinizin emeğine sağlık" dedi. Yıldırım, daha sonra ise Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım'ı burada Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve zabıta personeli karşıladı. Koronavirüs ile mücadeleye ilk günden beri etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirten Yıldırım, "Bu süreçte siz zabıta personelimize de büyük görev düşüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge gereğince Emniyet yetkilerimizle iş birliği içerisinde sahada görev yapıyorsunuz. Allah razı olsun" dedi.

Maske ve Eldiven Uyarısı

Yıldırım, son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan temizlik personelini ziyaret etti. Temizlik personeline, hem kendilerinin, hem de diğer insanların sağlığı için maskesiz ve eldivensiz çalışmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Bültenler