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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Onlar koştu, caddeler çiçek açtı

Kadıköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İstanbulu koşuyorum" kadınlar etap koşusu düzenlendi.

08.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:00
Onlar koştu, caddeler çiçek açtı

Kadıköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İstanbulu koşuyorum" kadınlar etap koşusu düzenlendi. Kadınlar etap koşusuna binlerce kadın katıldı ve koşuda renkli görüntüler oluştu.

Spor İstanbul, Türkiye'deki yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren 'İstanbulu Koşuyorum" etkinliği düzenledi. Her etabı, İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2020'de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler yaşattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'u Koşuyorum'da kadınlar yer aldı. Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşuldu. Koşu, 09.00'da başladı ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Koşu Kadıköy'de Karaköy iskelesinde başlayarak yine orada bitti. Koşuya binlerce kadın katıldı ve koşuda renkli görüntüler oluştu.

İstanbulu Koşuyorum Kadınlar Günü etabına katılan Naciye Bayraktar, "Biz çok heyecanlıyız, özellikle kadın olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz ve böyle bir organizasyon bizim için düzenlenmiş ondan dolayı ayrıca mutluyuz. Çevreme baktığımda ışıl ışıl çiçekler var. Bizim gibi mor renk renk insanlar var. Bu yüzden hep birlikte olmak amacımız, zorlu günlerimizi, ülkemizi güçlü kadınlar olarak temsil ediyoruz ve koşarak bütün şehitlerimize ben bu 10 kilometre koşuyu ithaf ediyorum. Bütün kadınlar adına konuşuyorum. Bu zor günlerin üstesinden böyle aktiviteler yaparak, koşarak üstesinden geleceğiz ve bastıracağız. Türk kadınları olarak güçlüyüz. Bütün Türk şehit annelerine buradan selam olsun diyoruz. Hepsini seviyoruz ve hepsinin acısı bizim acımız" diye konuştu.

(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA

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