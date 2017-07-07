Onlar İçin Aşağıya da Bakın

Onlar için aşağıya da bakın

Cücelerin yaşam mücadelesi

Akondroplazi hastası Erdal Görgeç:

"Birazda aşağılara bakın ki aşağıdaki insanların dertlerini sıkıntılarını görüp halledin"

Akondroplazi hastası Selami Ünlü:

"Biz bankoya varıyoruz, orada çalışan personel bizi görmeyebiliyor"

"Hangi birine söyleyelim, kaç kişiye söyleyelim"



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 'Akondroplazi' hastası cüceler, günlük hayatta yaşadıkları sorunlardan dolayı mağduriyet yaşıyor. Yapılan hemen her şeyin sağlıklı insanlar için bulunduğu kent merkezinde cüceler, yetkililerin kendileri için aşağıya bakmalarını istiyor.

Akondroplazi hastalığı, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipi olarak biliniyor. Gövde normal büyüklükte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyük olabiliyor. Eskişehir'de de bu kalıtımsal hastalığa sahip cüceler, günlük hayatta yaşadıkları zorluklardan dolayı mağdur oluyor. Merdiven basamakları, taksi çağrı ve apartman zilleri, posta kutuları, banka ve postanelerdeki bankolar gibi birçok yerde sorun yaşayan cüceler, bu yerlere ulaşabilmek için adeta savaş veriyor. Özellikle taksi çağrı zillerine yetişemeyen bu vatandaşlar, direk diplerinde butona basmak için zıplamak zorunda kalıyor. Yetkilerden yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını talep eden cüceler, kendi yaşamlarını kolaylaştırıcı işler bekliyor.

"Birazda aşağılara bakın ki aşağıdaki insanların dertlerini sıkıntılarını görüp halledin"

Cücelerin yaşadığı mağduriyetleri anlatan Erdal Görgeç, cüceler olarak bir çok şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Bizim cüceler olarak hayatta çok şeylerle karşılaşıyoruz. Gerek devlet dairelerinde gerek postanelerde bir sürü sorunlarla karşılaşıyoruz. Kurumlarda para yatırmada, memurlarla görüşmede zorluklar çekiyoruz. Başta posta kutularında, taksi çağırmada, bankamatikten para ödemelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Yani bunlar cücelerin çok karşılaştığı bir sorun. Sadece benim değil, tüm cüceler aynı sorunu yaşıyor. Lütfen yukarılara bakmayın, birazda aşağılara bakın ki aşağıdaki insanların dertlerini sıkıntılarını biraz görüp halledin. Çok istiyoruz bunu, Türkiye'de bayağı cüce arkadaşımız var. Yetkililerden bir an önce ilgilenmelerini istiyoruz. Çünkü bizler de bu Türkiye'nin evlatlarıyız. Lütfen bize de sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

"Biz bankoya varıyoruz, orada çalışan personel bizi görmeyebiliyor"

Yine Akondroplazi hastası Selami Ünlü, günlük hayattaki şeylerin normal insanlara göre yapıldığı için zorlandıklarını söyleyerek, "Tabii ki doğal olarak yani bu boydan dolayı, günlük hayattaki şeyler normal insanlara göre yapıldığı için bankolar ve diğer yerler olsun biz biraz zorlanıyoruz. Yani nasıl oluyor, biz bankoya varıyoruz, orada çalışan personel bizi görmeyebiliyor. ya sesimizi yükselteceğiz ya da bir şekilde el kol hareketi yapacağız ki o da kalkacak yerinden bizi görecek. Bu sadece bizim için geçerli değil diğer engelli. Tekerlekli sandalyedeki kişiler için de aynı şeyden mustarip bu problemlerden. Ben şöyle çözüm düşünüyorum, bun kuruluşlar ayrı bir banko hazırlayabilir. Normal banko ile çalışamayan kişiler buraya yönelebilir, işlemlerini yapabilir. Bu şekilde olabilir. Yani bunları bazı kuruluşlar da yapıyor" diye belirtti.

"Hangi birine söyleyelim, kaç kişiye söyleyelim"

Ünlü, toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sıkıntıları da anlatarak, "Şehir içi bir otobüsünde yolculuk yaptığım sırada, aşağıda duracak düğmesi yok. Yukarıdaki düğmeye basacağım ama otobüste kimse yok. Sesleniyorum sesimi duyuramıyorum ve 2 durak geçtim. 2 durak sonra binecek birisi oldu da ben öyle inmek durumunda kaldım. Tabi o hızla 2 durak geçmiş bulundum. Tramvaya binen bazı vatandaşlarda bizi görmeden geliyor. Tutacak yer var ama en azından biz de oraya yönelelim. Adam abanmış direk gibi bir yere tamam ben oradan tutacağım ama adam abanmış direğin üzerine, ben tutamıyorum. Zaten oradaki tutamağı da tutamıyorum. Oradaki vatandaşım bunu görmesi gerekiyor. Hangi birine söyleyelim, kaç kişiye söyleyelim. Toplu taşıma araçlarına binen insanların biraz daha önsezili olması gerekiyor" şeklinde konuştu.