Onlar hiçbir zaman yalnız değil

Düzce Belediyesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süre ara verilen evde bakım ve öz bakım hizmetlerine yeniden başladı.

Düzce Belediyesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süre ara verilen evde bakım ve öz bakım hizmetlerine yeniden başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bakıma ihtiyacı olan Düzcelilerin evlerine misafir olarak kişisel bakımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler gereği çalışmalarına ara veren ekipler, yeniden ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bir araya geliyor.

Günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan planlama dahilinde hareket eden müdürlüğe bağlı ekiplerden ilki, Aziziye Mahallesinde ikamet eden ve 5 yıldır her 15 günde bir temizlik hizmeti verilen engelli bireyin evini ziyaret etti. Hem öz bakım hem de ev temizliğini gerçekleştiren ekipler, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik yapılması gerekenlere dair de çalışma başlattı.

Bir diğer ekibin Karaca Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmada ise yaklaşık 5 yıldır öz bakım ihtiyaçlarını kendisi karşılayamadığı için 90 yaşındaki yaşlı bireye yönelik öz bakım, kişisel bakım ve saç-sakal traşı hizmeti verilerek gönül belediyeciliğinin şefkatli yüzünü bir kez daha göstermiş oldular.

Özellikle yaşlı bireylere yalnız olmadıklarını hissettiren, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla farkındalığı arttırmayı hedefleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir sonraki durağı ise yine Karaca Mahallesinde ikamet eden ve yürümekte zorlanan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamını sürdüren 66 yaşındaki yaşlı birey oldu. İhtiyaç sahibini evinde ziyaret eden ekipler, öz bakım temizliğini titizlikle gerçekleştirdiler. Müdürlüğe bağlı ekipler yapılan plan dahilinde ev ziyaretlerini sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı