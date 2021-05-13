Onlar evde kalanlar için mesaide
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Onlar evde kalanlar için mesaide

Onlar evde kalanlar için mesaide
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanmanın uygulandığı Ramazan Bayramı'nda herkes evindeyken, bazı meslek grupları ise çalışmaya devam ediyor.

Tam kapanmanın uygulandığı Ramazan Bayramı'nda herkes evindeyken, bazı meslek grupları ise çalışmaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanmada, vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı da evlerinde geçiriyor. Sokaklar boş kalırken, bazı meslek grupları ise mesai yapıyor. Bu meslek gruplarının başında da polisler geliyor. Ekipler, kentin önemli noktalarında uygulama yaparak, trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol ediyor. Bir başka mesai yapan meslek grubu ise temizlik görevlileri oldu. Başta büyükşehir belediyesi olmak üzere, Onikişubat ve Dulkadiroğlu belediyelerinin temizlik görevlileri ana caddeler ve ara sokaklarda temizlik görevini yerine getiriyor. Hastanelerde sağlık çalışanları da vatandaşlara hizmet ederken, tam kapanmada pastane ve fırın gibi işletmeler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Acil Hekimi İsmail Durna, "Bayramın birinci günü nöbetteyiz sağlık camiasının hepsi 7 gün 24 saat çalışıyor. Herkesin pandemi kurallarını uyarak bayram süresini geçirmesini temenni ediyoruz. Herkesin de bayramı kutlu olsun. İnsanlar evlerinde kalacaklar, büyüklerinin yanlarına gidemeyecekler ve çağımızın teknolojisinden faydalanıp eksiklerini yerini getirecekler. Biz de bu bayram da al götür şeklinde hizmet veriyoruz. Kahramanmaraş'tan bütün ülkeye selam edip bayramlarını kutluyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Onlar evde kalanlar için mesaide
Onlar evde kalanlar için mesaide
Onlar evde kalanlar için mesaide
Onlar evde kalanlar için mesaide
Onlar evde kalanlar için mesaide
Onlar evde kalanlar için mesaide
Onlar evde kalanlar için mesaide

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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