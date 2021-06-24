'Onlar Ermiş Muradına' kitabı muzır yayın ilan edildi
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'Onlar Ermiş Muradına' kitabı muzır yayın ilan edildi

'Onlar Ermiş Muradına' kitabı muzır yayın ilan edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erol Yıldız'ın yazdığı 'Onlar Ermiş Muradına' adlı kitabı 'muzır' yayın ilan etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erol Yıldız'ın yazdığı 'Onlar Ermiş Muradına' adlı kitabı 'muzır' yayın ilan etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Erol Yıldız'ın yazdığı 'Onlar Ermiş Muradına' adlı kitapta yer alan bazı yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna ve bu nedenle kitabın ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalara tabi olmasına karar verildi.Bakanlık, çocuklar için hazırlanan kitapta, baba ve kızı arasındaki evliliğin meşru gösterilmeye çalışıldığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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