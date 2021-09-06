Onlar artık itfaiye gönüllüsü
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Onlar artık itfaiye gönüllüsü

Onlar artık itfaiye gönüllüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği 'gönüllü itfaiyecilik' uygulamasının ilk eğitimlerini tamamladı.

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği 'gönüllü itfaiyecilik' uygulamasının ilk eğitimlerini tamamladı.

Altınova İtfaiye Amirliği'nce, 'gönüllü itfaiyecilik' projesi dahilinde başlatılan eğitimlerin ilk bölümü tamamlandı. 20 kursiyer teori ve uygulamalı eğitimleri tamamlayarak gönüllü itfaiyeci oldu. Eğitimler 10 kişilik gruplar halinde devam etti. Kursiyerlere temel itfaiyecilik, ev, araç, orman yangınları ve afet eğitimi verildi.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinin devam edeceğini ifade eden Altınova itfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı, yeni eğitimlere başvurarak itfaiye gönüllüsü olamaya davet ediyoruz. İtfaiye gönüllüsü eğitimleri teori ve uygulamalı olarak devam edeceğiz. İtfaiye gönüllülerimizin büyük çoğunluğu çalıştıkları için eğitimleri mesai saatleri dışında ve hafta sonları veriyoruz. Vatandaşlarımız Altınova itfaiyesine gelerek itfaiye gönüllüsü olmak için başvurabilirler" dedi. - YALOVA

Onlar artık itfaiye gönüllüsü
Onlar artık itfaiye gönüllüsü
Onlar artık itfaiye gönüllüsü
Onlar artık itfaiye gönüllüsü
Onlar artık itfaiye gönüllüsü
Onlar artık itfaiye gönüllüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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