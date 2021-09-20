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Onlar artık evliliğe hazır

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Onlar artık evliliğe hazır

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından uygulanan 'Evlilik Okulu' projesinde eğitim gören 240 çift daha mezun olarak Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından uygulanan ' Evlilik Okulu' projesinde eğitim gören 240 çift daha mezun olarak Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak, sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 35 bin 209 çifte eğitim verdi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan törende İletişim Uzmanı Betül Süslen Şevgin evlilikte iletişimin önemini anlattı.

Aile toplumun çekirdek yapısıdır

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uzun süreli evliliklerin karşılıklı anlayışla mümkün olacağını belirterek, "2009 yılından bu yana devam ettirdiğimiz Evlilik Okulumuza bu ay 240 çiftimiz katıldı. Katılan çiftlerimizi kutluyorum. Evlilik Peygamber Efendimizin sünneti, iyi bir eş dünyadaki cennet diyoruz. Allah herkese kafasına ve kalbine hitap eden eşler nasip eylesin. İnsan hayatında önemli kırılma noktalarından bir tanesi evlilik. Hiç tanımadığınız birisiyle hayatınızı birleştiriyor ve yeni bir hayata geçiyorsunuz. Böyle bir hayata geçerken eşlerin birbirine davranışı, evliliğin hukuki, dini, sağlık ve iletişim yönüyle neler yapılması gerekir bunların hepsi Evlilik Okulumuzda anlatılıyor. Toplumumuzun çekirdek yapısı aile. Ailemizi ne kadar güçlü tutarsak, toplumumuzda o kadar güçlü olur. Batı toplumuna baktığımızda evlilik ve çocuk sayısı az. Dolayısıyla oralarda yaşlı nüfus gittikçe artıyor ve ülkelerinin geleceği tehlike altına giriyor. Türkiye bu açıdan şanslı. Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk ısrarı ülkemizin geleceği için. Eğer ailelerin üç çocuğu olmazsa genç nüfus sayısı geriye doğru gider ve ülkemizin geleceği tehlikeye girer" dedi. - GAZİANTEP

Onlar artık evliliğe hazır

Onlar artık evliliğe hazır

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