"ONLAR" 30 AĞUSTOS'A HAZIRLANIYOR 25 2021, 13: 39

Belediyemiz Tiyatrosu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan "Onlar" adlı programın provaları tüm hızıyla sürüyor.

Belediyemiz Tiyatrosu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan "Onlar" adlı programın provaları tüm hızıyla sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Belediyemiz Tiyatrosu tarafından hazırlanan Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı ve Nutuk'tan anlatıların yer aldığı "Onlar" adlı özel programa 10 kişilik bir müzik ekibi de eşlik ediyor. 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Yeşilkent amfi tiyatroda sahnelenecek olan programda Kurtuluş destanı; anlatı, türkü ve marşlarla anlatılacak. Senaryosu Belediyemiz Tiyatrosu tarafından hazırlanan program izleyenlere kurtuluşu anlatırken duygu dolu anlar da yaşatacak.

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Belediyemiz Tiyatrosu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan "Onlar" adlı programın provaları tüm hızıyla sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Belediyemiz Tiyatrosu tarafından hazırlanan Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı ve Nutuk'tan anlatıların yer aldığı "Onlar" adlı özel programa 10 kişilik bir müzik ekibi de eşlik ediyor. 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Yeşilkent amfi tiyatroda sahnelenecek olan programda Kurtuluş destanı; anlatı, türkü ve marşlarla anlatılacak. Senaryosu Belediyemiz Tiyatrosu tarafından hazırlanan program izleyenlere kurtuluşu anlatırken duygu dolu anlar da yaşatacak.

Kaynak: Habermetre