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Adana, Güncel

Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden ve belli aralıklarla kontrol edilmeleri gereken onkoloji hastaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden takip ediliyor.

09.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:41

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden ve belli aralıklarla kontrol edilmeleri gereken onkoloji hastaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden takip ediliyor.

Kovid-19 salgınında yüksek riskli grupta yer alan onkoloji hastaları, doktorlarıyla evlerinden çıkmadan, internet üzerinden yakın takip altında tutuluyor.

Talep ve şikayetlerin yanı sıra ilaç dozlarıyla ilgili de hekimleriyle görüşen hastalar, gerekli görülmesi halinde hastaneye çağrılıyor.

Doktorlar, hastalarla telefon yoluyla ulaşırken hastalar da talep ve şikayetlerini, doktorlara sosyal medya, e-posta ve diğer akıllı uygulamalar vasıtasıyla iletiyor.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onkoloji hastalarının, koronavirüsten olumsuz etkilenen ana gruplardan biri olduğunu vurguladı.

Kanser tedavisinin geciktirilmeden yapılması ve hastaların yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çil, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, onkoloji hastalarıyla ilgili birtakım düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

"Hasta yoğunluğunu mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde her gün 100 civarında hastanın ayaktan kemoterapi aldığını ve onların mümkün olduğunca yan yana gelmemesi için düzenlemeler yaptıklarını anlatan Çil, "Hastalara kemoterapi gibi sistemli tedavileri tek tek, ayrı odalarda uyguluyoruz. Hastaların tedavi uygulama sürelerinde uzatma yaptık. Örneğin ayaktan kemoterapi uygulamaya ünitesinin çalışma saatleri 08.00-16.00 arasında iken şu an 08.00-20.00 saatleri arasında uygulanabilmektedir. Hasta yoğunluğunu mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Bu şekilde enfeksiyon riskini minimize etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Onkoloji hastalarını, sürekli Kovid-19 ile ilgili bilgilendirmeler yaparak toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, maske takmaları, hastaneye gelirken en fazla bir refakatçiyle gelmeleri ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardıklarını anlatan Çil, bunda da başarılı olduklarını ve test sonucu pozitif olan hastalarının bulunmadığını kaydetti.

"Takipteki onkoloji hastalarına online hizmet veriliyor"

Çil, hastanede yaptıkları kemoterapi ve onkolojik cerrahi tedavilerin yanı sıra takibi olan ve belli aralıklarla kontrol edilmesi gereken hastalarla ilgili de birtakım düzenlemeler yaptıkları söyledi.

Kliniklerinde görevli 10 hekimin, takipli hastalarla internet yoluyla iletişim kurduğunu belirten Çil, şöyle devam etti:

"Takipteki onkoloji hastalarına 'online' hizmet veriliyor. Her gün 30-40 civarında hastanın bu şekilde 'online' sistemle bize ulaştığını görüyoruz. Hastalar, isimlerini ve T.C. kimlik numaralarını vererek dosyalarına bakıyoruz ve inceliyoruz. Gerekli önerilerde bulunuyoruz. Kimi zamanda reçetesini yazıp, hastalara reçete numarası söyleyerek buraya gelmeden ilaçlarını alıp tedavilerine devam ediyoruz. Bu sayede hastaların hastaneye başvurusunu minimize ediyoruz."

Çil, "online" iletişimde hastaneye gelmesi gerektiğini düşündükleri hastalara ise toplu taşıma aracı kullanmadan, gerekli önlemleri alarak kendilerine gelmeleriyle ilgili yönlendirmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor

Kaynak: AA

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Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor
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