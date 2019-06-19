Şanlıurfa'da "Onkoloji'de Son Gelişmeler Semineri" düzenlendi.

Memorial Hastaneleri tarafından kent merkezindeki bir restoranın toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve diğer çevre illerde görev yapan onkoloji doktorları ile akademisyenler katıldı.

Memorial Diyarbakır Hastaneleri Direktörü Abdurrahman Aktaş, onkoloji tedavisindeki ayrıntılara ilişkin bir sunum yaptı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Aktaş, hekimlere kanserin tanısı, evrelenmesi, robotik kemoterapi ve ışın tedavisi gibi yöntemlerle ilgili modern ve son gelişmelerle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Kamunun hiç fark ücreti almadan Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması çerçevesinde yürüttüğü sağlık hizmetlerini hekimlere hatırlattıklarını anlatan Aktaş, "Buradaki hastalarımızın tedavilerini güncel protokollerle ve en hızlı şekilde almalarını sağlayacak bir köprü oluşturmak için gayret ediyoruz. Memorial olarak 8 yıldır Diyarbakır'da 2 hastane, 110 hekim ve bine yakın çalışan ile hizmet veriyoruz. Yılda on binlerce ameliyat yapan kadromuz bölgedeki onkoloji doktorlarına da mesleki eğitimler sağlıyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci ise asıl amaçlarının bölgede görev yapan meslektaşlarının tanı tedavisine ilişkin tecrübe paylaşımında bulunmak olduğunu kaydetti.

Bölgede daha çok akciğer ve meme kanserine rastlandığını vurgulayan Ekinci, "Bir hastalıktan yana şüphe duyan vatandaşlarımızın muhakkak ilgili kontrolü yaptırmasını öneriyoruz. Herkesin kendi geleceği ve sağlığı için dikkatli olması gerekiyor. Bölgemizde kanser teşhisi koyan diğer bölümlerin medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp ile birlikte kanserde eksik buldukları bölümle daha iyi iletişim kurabilmek, tanısında, tedavisinde, cerrahisinde, eksik bölümlerde danışmanlık vermek istiyoruz. Meslektaşlarımıza tanı konusunda yardımcı olmak, tedavilerine farklı bir yaklaşımla katkı sunmak için bir aradayız." diye konuştu.

Seminer, uzman doktorlar Murat Akın ile Serdar Altındağ'ın yaptığı onkoloji sunumlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA