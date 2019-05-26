Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı

Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et