Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA