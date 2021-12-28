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Onikişubat Belediyesinden kantinlere denetim

Onikişubat Belediyesinden kantinlere denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki eğitim kurumlarının kantin işletmeleri denetlendi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki eğitim kurumlarının kantin işletmeleri denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren 49 ilköğretim ve ortaöğretim okullarına ait kantinleri denetledi.

Onikişubat Belediyesinden yapılan açıklamada, "İşyeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü, işyerinin hijyen şartları ve düzeni, fiyat etiketi, ürünlerin son kullanım tarihleri, aydınlatma, havalandırma, baca sistemleri, iş önlüğü, hijyen belgeleri, yasak ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı konularında kontroller yapılmış ve kantin işletmecileri bu konularda bilgilendirilmiştir. 31 adet kantin hakkında çeşitli eksikliklerinden dolayı gerekli uyarılar yapılarak bu eksikliklerin giderilmesi için süre tanınmıştır. Okul kantinlerinde genel olarak yasak ürüne ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününe rastlanılmamıştır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Onikişubat Belediyesinden kantinlere denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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