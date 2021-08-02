Onikişubat Belediyesi'nde Renklerin Hasadı Resim Sergisi
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Onikişubat Belediyesi'nde Renklerin Hasadı Resim Sergisi

Onikişubat Belediyesi'nde Renklerin Hasadı Resim Sergisi
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Onikişubat Belediyesi'nde Renklerin Hasadı Resim SergisiOnikişubat Belediyesi, 11 sanatçının eserlerinden oluşan "Renklerin Hasadı" adlı Resim Sergisini Belediye Binası fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine açtı.

Onikişubat Belediyesi'nde Renklerin Hasadı Resim Sergisi

Onikişubat Belediyesi, 11 sanatçının eserlerinden oluşan "Renklerin Hasadı" adlı Resim Sergisini Belediye Binası fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine açtı. Açılış, Onikişubat Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Keman dinletisiyle başlayan açılışta, sergilenen resimler davetliler tarafından gezilerek büyük beğeni aldı. 'Renklerin Hasadı' ismini hak eden eserlerin bulunduğu sergiye katılan sanatçılara plaket takdim edildi.

4 Ağustos'a kadar Onikişubat Belediye Hizmet Binasında açık olacak sergiyi sanatseverler gezebilir.

Kaynak: Habermetre

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