Onikişubat Belediyesi muhtara bilgilendirme programı
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Onikişubat Belediyesi muhtara bilgilendirme programı

Onikişubat Belediyesi muhtara bilgilendirme programı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Onikişubat Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti öncesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Onikişubat Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti öncesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Onikişubat Bisiklet ve yürüyüş yolunda gerçekleştirilen programda, muhtarlar ve mahalle temsilcileri, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile buluştu.

Kahvaltı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programının içeriğine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Milletvekili Özdemir, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar yapılan hizmetler ve iyileştirmeleri anlatarak, "Bunları ancak yaşayanlar bilir. Çocuklarımızın eğitimleriyle ilgili yapılan iyileştirmeleri ancak bunu yaşayan anne-baba bilir. Dolayısıyla ben anlatsam da, anlatmasam da Cumhurbaşkanımızın hepimizin hayatına dokunduğu, hayatımızı güzelleştirdiği bir kısmı vardır. Bunu bazılarımız bilir, bazılarımız bilmez ama muhatap olan hiç unutmaz." diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise AK Parti'nin kuruluş temellerinin Kahramanmaraş'ta atıldığını, parti kurulmadan önce Yeşilgöz'de düzenlenen programa 15 bin kişinin gönüllü olarak katıldığını hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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