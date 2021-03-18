Onikişubat Belediyesi elektriğini güneş enerjisinden üretecek
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Onikişubat Belediyesi elektriğini güneş enerjisinden üretecek

18.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:30
Onikişubat Belediyesi elektriğini güneş enerjisinden üretecek

Onikişubat Belediyesi binası çatısına kuracağı güneş panelleri sayesinde belediyenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Onikişubat Belediyesi binası çatısına kuracağı güneş panelleri sayesinde belediyenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Onikişubat Belediyesi kurulacak GES projesi için Adıyaman ve Kahramanmaraş Elektrik Dağıtımı Şirketi (AKEDAŞ) ile protokol imzaladı. Belediye toplantı salonunda düzenlenen programa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AKEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz ile ilgililer katıldı.

AKEDAŞ'la karşılıklı olarak işbirliği yaptıklarını belirten Başkan Mahçiçek, kurulacak olan projenin belediyeye fayda sağlayacağını söyledi. Sistemin çevreye olumlu katkılarının sağlayacağını belirten Mahçiçek, "Ülkemizin en büyük eksiği ve en büyük gider kaynağı bildiğiniz üzere enerji. Son yıllarda bu durum yapılan yenilenebilir enerji santralleriyle giderilmeye çalışılmaktadır. Projemiz 2 Megavat'a yakın bir enerji üretecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla miktarlara çıkabilir." ifadesini kullandı.

Akedaş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz da enerjinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz güneş enerjisi yönünden son derece verimli ve iyi bir güneşlenmeye sahip. Bu tarz projelerle kamu kurum ve kuruluşları, boş alanlar değerlendirilerek hem ülkemiz ekonomisine hem de kendi bütçelerine kaynak üretmekteler. Bugün uzun zamandır üzerinde çalıştığımız GES projesi bağlantı noktaları imza töreni için bir araya geldik. Bölgemizde yenilenebilir enerji kaynakları her geçen gün artmaktadır. Bölgemizde dağıttığımız 3,5 milyar Kilovat enerjinin neredeyse yüzde 50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz."

Konuşmaların ardından Mahçiçek ile Yılmaz protokolü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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