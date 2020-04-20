Onikişubat Belediyesi, çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor
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Hanefi Mahçiçek, Onikişubat, Güncel

Onikişubat Belediyesi, çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor

Onikişubat Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteynerlerinde oluşacak koku ve bakterilerin çoğalmasını engellemek için, konteynerleri özel hazırlanmış sıvılarla dezenfekte ediyor.

20.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:00
Onikişubat Belediyesi, çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor

Onikişubat Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteynerlerinde oluşacak koku ve bakterilerin çoğalmasını engellemek için, konteynerleri özel hazırlanmış sıvılarla dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce tüm kamu kurumları, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, dükkanlar, cadde ve sokaklar, parklar ve tüm sitelerde ilaçlama yapıldığın belirtti.

Tedbiri elden bırakmadıklarını dile getiren Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Çöp konteynerlerimiz dahil ilçede ilaçlanmadık bir yer bırakmadık. Halkımızın yoğun olduğu yerler periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşımız evlerinde kalarak üzerilerine düşen görevi yerine getiriyor. Biz de belediye olarak yaşadığımız ortamı temiz ve hijyenik bir ilçe haline dönüştürmek için gayret ediyoruz. Oluşturduğumuz farklı mobilize ekipler, günün her saatinde farklı noktalarda dezenfekte yapıyor. Halkımızdan biraz daha sabretmelerini diliyor, devletimizin ve milletimizin işbirliği içerisinde bu tedbirli çalışmaları ile en kısa sürede bu zorlu günleri atlatacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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