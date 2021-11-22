KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Onikişubat Belediyesi, Başkentlilere EXPO 2023'ü Anlatıyor

Yerel Yönetimlerin gençler için hazırladığı Tam Bana Göre Festival'de yerini alan Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş'a özgü ürünlerle standını donatırken EXPO 2023 tanıtımını da yapıyor.

81 ilden gelen il ve ilçe belediyelerinin standının bulunduğu Festival alanında açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Onikişubat Belediyesi gençler için yaptığı hizmetleri bir bir sıralarken Ankara'lılara ve ziyaretçilere birçok hediye dağıttı. Büyük izdihamın yaşandığı Onikişubat Belediyesi standına ilgi bir hayli yoğun.

Fuarda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları söyledi.

"Şehrimizi, Belediyemizin projelerini ve Expo 2023'ü başkentlilere anlatmak için standımızda yerimizi aldık. Standımıza ve projemize ilgi hayli yoğun. Kahramanmaraşımızın coğrafi işaretli ürünlerini getirdik burada sergiliyoruz. Özellikle fotoğraf çekimine geliyor ziyaretçiler standımıza. Şehrimizi ve Expo 2023'ü en iyi şekilde tanıtıyoruz. Gençlerimize Kahramanmaraş'lı şair ve yazarların bastırdığımız kitaplarını, EXPO 2023 logolu hediyeleri takdim ediyoruz. En büyük eksiğimiz olan tanıtım ve reklamı bu kabil projelerle tamamlamaya çalışıyoruz. Şehrimizi en güzel şekilde tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

21 Kasım'a kadar açık olacak fuarda birçok il ve ilçe belediye standları bulunuyor.

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