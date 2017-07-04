Onikişubat Belediye Meclis Toplantısı

Onikişubat Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek başkanlığında Yavşan Yaylası'nda gerçekleştirildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda, Bingöl ve Tunceli Polis Lojmanlarına malzeme yardımı yapılması konusu ele alındı.



Lojman malzemesi kararı ile ilgili konuşma yapan Mahçiçek, şunları kaydetti:



"Hepimizin bildiği gibi polis kardeşlerimiz Doğu ve Güneydoğu'da hayatlarını ortaya koyarak çok zor şartlarda görev yapıyor. Bu polisler ile ailelerinin yaşadığı lojmanların parklarına, kamelya ve çocuk oyun takımları göndereceğiz. Onikişubat Belediyesi olarak bu kardeşlerimizin sosyal yaşamlarına küçük de olsa bir katkıda bulunacağız."



Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerini bu tür toplantıları yaparak tanıttıklarını belirten Mahçiçek, "Gördüğünüz gibi bu tür toplantılar arkadaşlarımız açısından daha rahat ve daha güzel oluyor. Kahramanmaraş'ımız Ilıca, Yavşan ve Başkonuş gibi mesire alanlarına sahip. Biz de meclislerimizi buralarda yaparak, bu güzelliklerimizi kamuoyuna tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.