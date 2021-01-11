Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, gazetecilerle buluştu
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Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, gazetecilerle buluştu

11.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:32
Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, gazetecilerle buluştu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada, belediyenin sokak hayvanları için yaptığı sosyal çalışmalar ve bahçedeki köpek kulübelerinin tanıtımı yapıldı.

Mahçiçek, kuşlar için bin, kediler için de bin 750 yuva hazırladıklarını belirtti.

Belediye olarak hem fiziki hem de kültür alanındaki çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Mahçeçiek, salgının en hafif şekilde atılatılması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Yaşanan süreçte sokak hayvanlarını da unutmadıklarını aktaran Mahçiçek, "Bu kapsamda sokak hayvanlarının sağlıklı barınaklarda yaşaması ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için hazırlattığımızı yuvaları ilçemizin farklı noktalarına yerleştireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına çeşitli hediyeler verdi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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