Öneri üzerine başladığı bilek güreşinde hedefi milli takım
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Öneri üzerine başladığı bilek güreşinde hedefi milli takım

Öneri üzerine başladığı bilek güreşinde hedefi milli takım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de yakınlarının önerisi üzerine başladığı bilek güreşinde Ege Bölgesi Şampiyonu olan genç sporcu, hedefini yükselterek gözünü Türkiye şampiyonluğu ve ardından milli takıma dikti.

Denizli'de yakınlarının önerisi üzerine başladığı bilek güreşinde Ege Bölgesi Şampiyonu olan genç sporcu, hedefini yükselterek gözünü Türkiye şampiyonluğu ve ardından milli takıma dikti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi, Yatağan Mahallesinde ikamet eden lise öğrencisi 15 yaşındaki Ahmet Can Merttürk, yakınlarının tavsiyesi üzerine bilek güreşine başladı. Gün geçtikçe kendisini geliştiren Merttürk, ardından farklı illerde derece alıp madalyalar kazandı. Her gün antrenman yaparak kendisini ileri seviyeye taşıyan genç sporcu Ege Bölgesi Şampiyonluğu elde etti. Türkiye şampiyonluğu için gün sayan sporcu talihsiz sakatlık sonrası çıktığı müsabakadan derece alamadı ve diğer maçlar için tekrar çalışarak hedefini Türkiye şampiyonluğu ile milli takıma dikti.

"Bayrağımızı zirveye çekip İstiklal Marşı okutmak istiyorum"

İlerleyen zamanlar müsabakalarda Türk Bayrağını dalgalandırmak istediğini söyleyen Merttürk, "Yakınlarım bilek güreşlerine katılmamı söyledi. Yatağa gelip kendimi geliştirerek Denizli'de maçlara gittik ve oralarda derece aldık. Ardından Isparta'ya giderek de derece aldık. Bunu devam ettirip Balıkesir'e gidecektik ama oda virüsten dolayı olmadı. Kendimizi daha da geliştirmeye karar verdik ve sporu artırdık. Son zamanlarda sakatlık problemiyle karşılaştım. Türkiye maçına gidecektik, sakatlık dolayı tam çalışamadım ve Tokattaki müsabakamı etkiledi, derece alamadım. Bu iş için biraz sabır gerekiyor. Bilek hemen gelişen bir yapı değil. Hedefim çok çalışarak Türkiye'de derece almak ve Milli Takıma girmek istiyorum. Ardından yurt dışındaki maçlara katılıp orada bayrağımızı zirveye çekip İstiklal Marşını okutmak istiyorum" dedi. - DENİZLİ

Öneri üzerine başladığı bilek güreşinde hedefi milli takım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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