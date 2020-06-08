OnePlus Z Akıllı Telefonun Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı
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OnePlus Z Akıllı Telefonun Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

OnePlus 8 serisini tamamlayacak uygun fiyatlı model OnePlus Z, Temmuz ayında resmi olarak tanıtılacak. Şirketin Snapdragon 765 işlemcili bütçe dostu 5G akıllı telefonu olacak OnePlus Z'nin tüm özellikleri sızdırıldı.

OnePlus Z Akıllı Telefonun Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı
08.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:51

OnePlus 8 serisini tamamlayacak uygun fiyatlı model OnePlus Z, Temmuz ayında resmi olarak tanıtılacak. Şirketin Snapdragon 765 işlemcili bütçe dostu 5G akıllı telefonu olacak OnePlus Z'nin tüm özellikleri sızdırıldı. OnePlus Z teknik özellikleri ve fiyatını merak edenler için detaylar haberimizde.

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun ardından tanıtılacak OnePlus Z, bütçe dostu akıllı telefon arayanların değerlendirebileceği seçeneklerden biri olacak. Telefon, geçtiğimiz günlerde popüler kıyaslama platformu Geekbench'te OnePlus AC2003 model numarasıyla görünmüş, bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün de cihazın teknik detayları ve fiyatı açığa çıktı. OnePlus Z hakkında öğrenmediğimiz hiçbir şey kalmadı diyebiliriz.

OnePlus Z Özellikleri

OnePlus Z akıllı telefon, 6.55 inç, Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen 20: 9 formatında 90Hz yenileme hızına sahip akıcı bir ekranla geliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 765, grafik işlemci tarafında Adreno 620'den güç alan telefon, 6GB RAM ve 128GB depolama ile geliyor. 64 megapiksel ana, 16 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro kamera, cihazın arka kamera kurulumunu oluştururken; önde Sony IMX471 sensörünü taşıyan 16 megapiksel selfie kamera gözümüze çarpıyor. Ekranın ortasında delik çentik bulunuyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre edilmiş. OxygenOS 10.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelen telefona 4300 mAh batarya güç sağlıyor.

OnePlus Z Teknik Özellikleri

Ekran: 6.55 inç, Full HD+ (1080x2400), 402 ppi, 20: 9, Fluid AMOLED, 90Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765 (7nm), Adreno 620

Bellek ve Depolama: 6GB LPDDR4 RAM, 128GB (UFS 2.1) depolama

Arka Kamera: 64MP LED flaş EIS, 16MP ultra geniş f/2.2 diyafram, 2MP makro f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 16MP Sony IMX471 sensör, f/2.45 diyafram

Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA Dual, 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C

Yazılım: Android 10, OxygenOS 10.0

Batarya: 4300 mAh, Warp Charge 30T Fast Charging (5V/6A)

Diğer: Çift SIM (nano+nano), Ekran içi parmak izi okuyucu

OnePlus Z Fiyatı

OnePlus Z telefonun fiyatı ise 24990 Hindistan rupisi (yaklaşık 330 dolara denk geliyor). Telefonun iki yeni OnePlus TV serisi ile birlikte 2 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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