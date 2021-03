OnePlus Watch, 23 Mart'ta OnePlus 9 Serisi ile Birlikte Gelecek!

Akıllı telefon sektörü her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle, Çinli akıllı telefon ve teknoloji üreticileri son dönemde hem akıllı telefonları hemde giyilebilir teknolojik cihazları ile ön plana çıkmayı başardı.

OnePlus Watch akıllı saat teknolojisi yakında 23 Mart'da OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar ile birlikte piyasaya sürülecek. Şirketin en büyük rakibi tabiki de, akıllı saat alanında liderliği bırakmayan Apple Watch olacak.

Apple, Watch serisi ile her yıl liderliği elinde tutmaktadır. Ancak son dönemde bazı teknoloji firmaları üst düzey saatleri ile Apple Watch serisini tahtından edebilecek donanımsal çalışmalar yapıyor.

OnePlus Watch, bu yılın başlarında piyasaya sürülen OnePlus Band fitness grubu ile şirketin ilk akıllı saati olacak. Şirket'in Band fitness grubu, OnePlus'ın giyilebilir pazarına resmi girişi olacağı açıklandı.

OnePlus Watch'un 23 Mart'ta OnePlus 9 serisiyle birlikte piyasaya sürüleceği Twitter ve forumlarda da netlik kazanmaya başladı. Yayınlanan bir Tweet'e, lansman tarihini onaylarken, aynı zamanda silikon dokulu bir kordona ve yuvarlak bir ekrana OnePlus Watch hakkında net ipuçları ortaya çıktı. You asked for it. You're getting it.

— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 12, 2021

OnePlus Watch, 23 Mart'ta OnePlus 9 Serisi ile Birlikte Gelecek!

OnePlus büyük ihtimalle akıllı saatlerini iki seri halinde piyasaya sürecek. Bunlardan biri kare ekranlı OnePlus Watch olacağı bildirildi. Diğer OnePlus Watch'ın ise yuvarlak ekranlı olduğu ve adının "Oppo Watch RX" olacağı bildirildi. Bu iki akıllı saat özel bir karanlık tema sunabilir ve AMOLED ekranlara sahip olabilir.

Akıllı saatin spor modları olarak; bisiklet sürme, yüzme ve yoga gibi aktiviteleri izleyecek özel egzersiz modlarına sahip olması bekleniyor. Fitness giyilebilir cihazları ayrıca spor takibi konusunda da üst düzey deneyim sunacak. OnePlus, lansman tarihi yaklaştıkça OnePlus Watch modelleri hakkında daha fazla bilgiyi açıklayacaktır.

Lansman tarihinde aynı zamanda OnePlus 9 serisi cihazların geleceği biliniyor. OnePlus 9 serisine gelince, şirketin bu yeni seriyi üç model olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

Sırasıyla akıllı telefonların; OnePlus 9, OnePlus 9E ve OnePlus Pro modelleri ile piyasada yerini alacağı bildirildi. Serinin en üst modeli olan OnePlus 9 Pro'nun 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,7 inç Full AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun, 8GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Ayrıca amiral gemisi cihazın; 48 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ikincil kamera, 8 megapiksel sensör ve başka bir 2 megapiksel sensör ile dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

Kaynak: Tekmoloji