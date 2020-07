OnePlus'tan Etkinliğe Özel Artırılmış Gerçeklik Uygulaması OnePlus, 2020'de amiral gemisi telefonları OnePlus 8 ve 8 Pro'nun ardından bütçe dostu telefon OnePlus Nord ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

OnePlus, 2020'de amiral gemisi telefonları OnePlus 8 ve 8 Pro'nun ardından bütçe dostu telefon OnePlus Nord ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çift selfie kameralı ilk OnePlus telefon olacak Nord için özel bir etkinlik düzenlenecek. Dünyada ilk kez bir akıllı telefon artırılmış gerçeklik teknolojisi ile tanıtılacak. OnePlus Nord telefonunu bekleyenler için AR uygulama lansman öncesinde sunuldu.

Etkinliğe Özel Uygulama: OnePlus Nord Launch

OnePlus, uygun fiyatlı akıllı telefonu OnePlus Nord'u 21 Temmuz'da artırılmış gerçeklik etkinliğinde tanıtacak. Şirket etkinlik için özel bir uygulama (Nord Launch) bile geliştirdi. Uygulama, hem Android hem de iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Android'de ACore destekleyen cihazlarda, iOS'ta ARKit destekleyen Apple cihazlarda çalışan Nord Launch, herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Uygulamayı açtığınızda avatarınızı özelleştirme seçeneği sunuluyor. Avatarınızı oluşturduktan sonra (dilerseniz paylaşabiliyorsunuz) uygulama bulunduğunuz ortamı tarayıp içeriği görüntüleyen ana ekrana yönlendiriyor. OnePlus, cihazın şarjının tam olması, kulaklık kullanılması ve WiFi ağına bağlanılması hususunda uyarıyor.

İlk Artırılmış Gerçeklik Etkinliği Olacak

OnePlus, kullanıcıların AR üzerinden doğrudan evlerinden telefonu incelemelerini sağlayacak fiziksel AR davetiyeleri de hazırladı. Fiziksel davetiyelerin nasıl alınacağıyla ilgili detaylar resmi OnePlus Nord Instagram hesabı ve Amazon Hindistan'da olacak. OnePlus Nord'un başındaki isim Paul Yu AR tanıtımı hakkında "OnePlus Nord, OnePlus için yeni bir başlangıcı temsil edecek, bize teknolojimizi dünya çapında daha fazla insanla paylaşma fırsatı verecek. Bu lansman için, herkesin arkasına yaslanıp rahatlamasını ve yeni telefonumuzu ilk kez oturma odalarının konforunda deneyimlemesini istiyoruz." dedi.

OnePlus Nord Çıkış Tarihi

OnePlus Nord, 500 dolar altı fiyat etiketiyle 15 Temmuz'da ön sipariş ile satışa sunulacak. Ön sipariş verenlere sınırlı sayıda ürün içeren sürpriz bir hediye paketi verilecek. 31 Ağustos'tan önce ön sipariş verenlere de Bullets Wireless V1 kulaklık ve telefon kılıfı içeren hediye paketi verilecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

[Turn on sound????] If we're not living our true self, we're not really living at all. Nord is coming soon. #OnePlusNord #NewBeginnings

@ oneplus.nord'in paylaştığı bir gönderi (3 Tem, 2020, 5: 21öö PDT)

Kaynak: Tamindir