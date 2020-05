OnePlus, Tamamen Kablosuz Kulaklığını Temmuz'da Tanıtabilir Yeni bir söylentiye göre, OnePlus'ın tamamen kablosuz kulaklığı önümüzdeki Temmuz ayında tanıtılabilir.

Yeni bir söylentiye göre, OnePlus'ın tamamen kablosuz kulaklığı önümüzdeki Temmuz ayında tanıtılabilir. OnePlus'ın Kablosuz Kulaklığı Temmuz'da Geliyor!

OnePlus geçtiğimiz yıllarda çeşitli akıllı telefonlar ve Bullet markalı birçak kulaklık piyasaya sürmüştü. Fakat onlarca cihaza rağmen şirket halen tamamen kablosuz bir kulaklık piyasa sürmüş değil. Yeni bir söylentiye göre ise, bu durum Temmuz'a gelindiğinde değişecek. Ayrıca tesadüf mü değil mi bilinmez ama, şirketin yeni akıllı telefonu OnePlus Z'nin de aynı zamanda tanıtılması bekleniyor. Yani OnePlus'ın kablosuz kulaklarının yanında, 2020 yılının en uygun fiyatlı OnePlus telefonunu da görebiliriz.

Actual design not just an illustration. https://t.co/xtnU6oZHN1

— Max J. (@MaxJmb) May 15, 2020

Sürprizlerden bahsetmişken, OnePlus'ın tamamen kablosuz kulaklığının Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'a çok benzediğini de belirtelim. Gerçek tasarıma dayanarak hazırlanan yukarıdaki render görsellerinden de bunu görebilirsiniz.

Bu aslında oldukça popüler bir tasarım ve birçok üretici de buna benzer tasarımları tercih ediyor. Bu tasarım, 'saplarının varlığı' ile büyük bir avantajı da beraberinde getiriyor. Bu sayede mikrofon kullanıcının ağız kısmına daha yakın konumlandırılabiliyor ve konuşmakta olduğunuz karşıdaki kişi söylediklerini çok daha rahat anlayabiliyor.

OnePlus'ın tamamen kablosuz kulaklığının ismi ve teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak OnePlus Bullets Truly Wireless (OnePlus Bullets Tamamen Kablosuz) gibi bir isim ile gelirse şaşırmayın.