OnePlus Nord'un Tüm Özellikleri Sızdırıldı
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OnePlus Nord'un Tüm Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus, 21 Temmuz'da düzenleyeceği artırılmış gerçeklik etkinliğinde yeni telefonunu tanıtacak. Tanıtım öncesinde

OnePlus Nord'un Tüm Özellikleri Sızdırıldı
10.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:48

OnePlus, 21 Temmuz'da düzenleyeceği artırılmış gerçeklik etkinliğinde yeni telefonunu tanıtacak. Tanıtım öncesinde tasarımını gördüğümüz OnePlus Nord'un özellikleri de sızdırıldı. Çift selfie kameralı ilk OnePlus telefon, teknik özelliklerinin yanı sıra 500 dolar altı fiyatıyla da kafaları karıştıracak. İşte OnePlus Nord özellikleri

OnePlus Nord Özellikleri

OnePlus Nord'un özelliklerine ilişkin bilgiler ünlü leakster Evan Blass'den geldi. OnePlus'ın orta seviye telefonunun görüntüsüyle birlikte tüm özelliklerini paylaştı.

OnePlus, telefonun Snapdragon 765G işlemci ile geleceğini onaylamıştı, şimdi 8GB RAM/12GB RAM ile geleceğini, 128GB ve 256GB depolama alanı seçeneği sunacağını biliyoruz. Telefon, kutusundan OxygenOS 10 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. OnePlus, telefonun 90Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekrana sahip olacağını doğrulamıştı, şimdi ekran boyutunun 6.44 inç, çözünürlüğün de FHD+ (408 ppi) olacağını biliyoruz. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak telefon, önde iki arkada dört olmak üzere altı kamera taşayacak. 48 megapiksel Sony IMX 586 f/1.75 (OIS + EIS) ana kameraya 8 megapiksel (119 derece görüntüleme açısı) ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel f/2.4 derinlik sensörü, 2 megapiksel f/2.4 makro lens eşlik ediyor. Telefonun batarya kapasitesi 4115 mAh olacak, pil 30W hızlı şarjı destekleyecek. Bluetooth 5.1, NFC, WiFi 2x2 MIMO, telefonun bağlantı seçenekleri arasında.

OnePlus Nord Fiyatı

Mavi (Blue Marble) ve Gri (Gray Onyx), Gri (Gray Ash) renk seçenekleri ile gelen OnePlus Nord, dünyada ilk kez artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılarak hazırlanan bir etkinlikte tanıtılacak. Hatta OnePlus, etkinlik için özel bir uygulama bile hazırladı. Telefonun fiyatının 500 dolar altında olacağı da OnePlus tarafından onaylandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

[Turn on sound????] If we're not living our true self, we're not really living at all. Nord is coming soon. #OnePlusNord #NewBeginnings

OnePlus Nord (@oneplus.nord)'in paylaştığı bir gönderi (3 Tem, 2020, 5: 21öö PDT)

Kaynak: Tamindir

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