OnePlus Nord'u Erkenden Görmek İsteyenler 1 Dolar Ödeyecek! OnePlus Nord'un tanıtım tarihi yaklaşıyor. 21 Temmuz'da tanıtılacak olan cihazın tanıtımına az bir süre kala, OnePlus yeni bir hizmeti insanlara sundu.

OnePlus Nord'un tanıtım tarihi yaklaşıyor. 21 Temmuz'da tanıtılacak olan cihazın tanıtımına az bir süre kala, OnePlus yeni bir hizmeti insanlara sundu. OnePlus Nord'u tanıtımdan önce artırılmış gerçeklik (AR) ile görmek isteyen kullanıcılar için bir mobil uygulama geliştirdi. OnePlus Nord'u tanıtımdan önce incelemek istiyorsanız 1 Dolar ödemeniz gerekecek.

OnePlus Nord AR Uygulaması!

OnePlus Nord'u artırılmış gerçeklik teknolojisi ile tanıtmayı planlayan şirket, Android ve iOS için OnePlus Nord AR adlı bir uygulama geliştirdi. Uygulamayı kuran kişiler özel artırılmış gerçeklik davetiyesini 1 Dolar'a satın alacaklar. Bu davetiye sayesinde OnePlus Nord'u 360 derece artırılmış gerçeklik tarzında inceleyecek olan kişiler, OnePlus Nord'u tanıtımdan önce görmüş olacaklar.

Bununla birlikte 15 Temmuz'da Amazon'da satışa sunulması beklenen OnePlus Nord'un tanıtım tarihi 21 Temmuz. Eğer siz de o tarihe kadar beklemek istemiyorsanız, OnePlus Nord'u 360 derece görüntüleme imkanına ulaşabilirsiniz. Android cihazınıza OnePlus Nord AR'i buradan, iOS cihazınıza ise buradan indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir