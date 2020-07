OnePlus Nord, Şimdiye Kadar Yapılmamış Özel Bir Etkinlikte Tanıtılacak OnePlus 8 ve 8 Pro modellerinden sonra fiyat-performans akıllı telefonu OnePlus Nord ile tanışacağız.

OnePlus 8 ve 8 Pro modellerinden sonra fiyat-performans akıllı telefonu OnePlus Nord ile tanışacağız. 500 dolar altı fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan telefonun tanıtımı 21 Temmuz'da yapılacak. Ancak OnePlus, şimdiye kadar yapılmamış bir formatta akıllı telefonunu tanıtacak.

OnePlus Nord Tanıtım Tarihi

OnePlus, 2020 amiral gemisi telefonları OnePlus 8 serisinden uygun fiyatlı telefonu OnePlus Nord ile karşımıza çıkacak. Çift selfie kamerasıyla fark yaratacak OnePlus Nord, 21 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak ancak OnePlus lansmanı daha önce gördüklerimiz gibi olmayacak.

Pandemi nedeniyle standart haline gelen online lansmanlar yerine AR lansman düzenlenecek. OnePlus, dünyanın ilk artırılmış gerçeklik lansmanının rekor kıracağını söylüyor. Aynısını Apple da WWDC20 etkinliği için söylemişti; gerçekten etkileyici bir lansman izlemiştik. OnePlus'ın lansmanı daha da ilginç olacak ancak sayfa henüz açılmış değil, kuruluma ilişki detaylar da paylaşılmadı.

We know we've only got one chance to make a first impression, so we've designed OnePlus Nord's packaging to stand out with a sleek, sturdy new design with OnePlus at its core. Oh, and the phone won't let you down either. #OnePlusNord

[Turn on sound????] If we're not living our true self, we're not really living at all. Nord is coming soon. #OnePlusNord #NewBeginnings

OnePlus Nord Özellikleri

OnePlus Nord, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranda çift selfie kamerayı taşıyan hap şeklinde çentik olacak. Telefona Snapdragon 765G işlemci güç verecek; dolayısıyla 5G bağlantısı kullanılabilir olacak. Dörtlü arka kamera, 30W şarj onaylanan diğer özellikler.

Kaynak: Tamindir