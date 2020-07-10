OnePlus Nord Özellikleri ve Fiyatı Netleşiyor! OnePlus Nord'un özellikleri hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. OnePlus Nord özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi artık herkes tarafından biliniyor.

OnePlus Nord'un özellikleri hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. OnePlus Nord özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi artık herkes tarafından biliniyor. Bugün tasarımı da ortaya çıkan OnePlus Nord'un şimdi daha başka özellikleri ve en önemlisi tahmini fiyatı ortaya çıktı.

21 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan OnePlus Nord'un tasarımı bugün ortaya çıkmıştı. Daha öncesinde AMOLED bir ekran ile geleceği de belli olan cihazın, 90Hz yenileme hızın sahip olacağı da ortaya çıktı. Yine ön kısmında 32MP + 8MP şeklinde çift ön kamera taşıyacak olan OnePlus Nord, arkasında 48MP + 8MP + 5MP + 2MP şeklinde dörtlü kamera grubunu taşıyacak.

OnePlus Nord Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Üzerinde bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör taşıyacak olan OnePlus Nord, orta segmente hitap ettiği için gücünü Snapdragon 765 yonga setinden alacak. Tabi en çok merak edilen kısım cihazın fiyatı. Gelen bilgiler arasında OnePlus Nord'un net fiyatı yok. Ancak cihazın 500 Dolar'ın altında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir