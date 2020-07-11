OnePlus Nord GeekBench Testleri Ortaya Çıktı OnePlus Nord, GeekBench'te performans testi sonuçları ile görüntülendi. OnePlus'ın yeni gözdesi OnePlus Nord, GeekBench testlerine birden fazla kez katıldı.

OnePlus Nord, GeekBench'te performans testi sonuçları ile görüntülendi. OnePlus'ın yeni gözdesi OnePlus Nord, GeekBench testlerine birden fazla kez katıldı. AC2003 kod adı ile GeekBench testlerine katılan OnePlus Nord, 12GB Ram belleğini GeekBench'te ortaya koydu.

OnePlus Nord'un GeekBench Testleri Gün Yüzüne Çıktı

OnePlus'ın 21 Temmuz'da tanıtacağı modeli OnePlus Nord, GeekBench'te görüntülendi. Bir ay öncesinden testlerine başlanılan OnePlus Nord, son günlerde birkaç kere daha teste sokuldu. Tabi model numarasından daha önce anlaşılmayan OnePlus Nord, şimdi AC2003 kodlu modelin kendisine ait olduğunu kabul ediyor.

GeekBench'te 12GB Ram belleği ve Snapdragon 765G yonga seti ile ortaya çıkan OnePlus Nord, tek çekirdek testinden ortalama 610 puan alıyor. Çoklu çekirdek testlerinde 1910-1970 arasında puan alan OnePlus Nord, performansından ödün vermeyecek gibi duruyor. Bakalım OnePlus Nord tanıtılana kadar daha ne gibi bilgiler ortaya çıkacak.

Kaynak: Tamindir