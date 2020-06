OnePlus Nord Çıkış Tarihi Açıklandı: Uygun Fiyatlı Canavar OnePlus tarafından oldukça yakın bir zamanda tanıtılacağı iddiaları ile gündeme gelen ve uygun fiyat etiketine sahip olmasına neredeyse kesin gözü ile bakılan OnePlus Nord, artık hiç olmadığı kadar yakınımızda gibi gözüküyor.

OnePlus tarafından oldukça yakın bir zamanda tanıtılacağı iddiaları ile gündeme gelen ve uygun fiyat etiketine sahip olmasına neredeyse kesin gözü ile bakılan OnePlus Nord, artık hiç olmadığı kadar yakınımızda gibi gözüküyor. OnePlus Nord çıkış tarihi biraz sıradışı bir şekilde 'mors kodu' ile açıklandı. İşte yeni model hakkında merak edilen tüm detaylar!

OnePlus Nord Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Birkaç aydır OnePlus 8 Lite ve OnePlus Z isimleri ile duyduğumuz uygun fiyatlı modelin nihai isminin OnePlus Nord olacağı düşünülüyor. Direkt olarak iPhone SE (2020) modeline rakip olması beklenen modelin, 399 dolar fiyatlandırma ile gerçekten sert bir rekabet ortamı yaratacağını söyleyebiliriz.

OnePlus CEO'su Pete Lau, bir forum gönderisi ile birlikte yeni cihazı doğruladı ve bir Instagram hesabının kullanıcı adını bu gönderiye dahil etti. Söz konusu hesaptan paylaşılan ilk gönderide mors kodu yer alıyor ve bu kodlar çözüldüğünde ise önümüze 'temmuz' yazısı çıkıyor.

Sometimes finding the answer is just a matter of listening for it. Of course, knowing the language helps. Put the answer in a comment below and post a screenshot of all answers (Yes, there's more questions) on your IG.

OnePlusLiteZThing (@onepluslitezthing)'in paylaştığı bir gönderi (23 Haz, 2020, 6: 00öö PDT)

Yani uygun fiyatlı OnePlus Nord ile Temmuz 2020 döneminde, kısaca önümüzdeki ay itibarıyla tanışmayı bekleyebiliriz. Tabii bu noktada halen neler beklememiz gerektiği konusunda bazı soru işaretlerine sahibiz. Öte taraftan yeni modelin telefon fiyatlarının yükselmekte olduğu şu dönemlerde gerçekten ciddi başarılara imza atabileceği söylenebilir.